Лос-Анджелес, США, , 14:28 — REGNUM Знаменитый американский рэпер Канье Уэст и не менее известная модель Ким Кардашьян устроили тайную вечеринку в честь 5-летия свадьбы. Сообщается, что звезды сыграли роскошную свадьбу еще весной 2014 года, однако отметить годовщину решили этой осенью.

Журналисты сообщают, что звездная пара устроила вечеринку, на которую были приглашены только родные, друзья и священник, который обвенчал из 5 лет назад.

По информации российского новостного портала 101.ru, во время мероприятия супруги повторили свои клятвы, которые давали еще пять лет назад. Детали шоу попадут в выпуск реалити-шоу «Keeping Up with the Kardashians».

Стоит также напомнить, что недавно, у рэпера родился еще один, четвертый ребенок. Это событие произошло еще в мае, однако общественность узнала об этом совсем недавно.