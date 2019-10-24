Лос-Анджелес, США, , 14:24 — REGNUM Руководство американского потокового сервиса Hulu объявило о том, что состоялась премьера второго сезона сериала «Касл-Рок». Картина повествует об адвокате Генри Дивере, которому поручено вести очень странное и запутанное дело взявшегося буквально из ниоткуда заключенного тюрьмы Шоушенк, которого нашли на месте самоубийства начальника исправительного заведения. Для того, чтобы докопаться до истины и раскрыть тайну своего подопечного юристу придется вернуться в родной город Касл-Рок, где много лет назад погиб его отец.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Андре Холланд, известный по «42», «Больница Никербокер», «Американская история ужасов», «Братья Доннели» и «Схватка», Мелани Лински, знакомая зрителям по картинам «История вечной любви», «Страшилы», «Хорошо быть тихоней» и «Мне бы в небо», Бил Скарсгард, снявшийся в «Оно» и «Хемлок Гроув», обладательница премии «Оскар» Сисси Спейсек, сыгравшая в «Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе», «Дочь шахтера» и «Взрыв из прошлого», и Баркхад Абди.

В качестве шоураннера выступил сам король ужасов Стивен Кинг, подаривший миру «Побег из Шоушенка», «Зеленая миля», «Останься со мной», «Долорес Клэйборн», «Сияние» и «11.22.63». Команду исполнительных продюсеров возглавили Джей Джей Абрамс, участвовавший в создании картин «Вечно молодой», «Стартрек: Возмездие, «Остаться в живых» и «Вечно молодой», и Скотт Браун, благодаря которому свет увидел сериал «Манхэттен».