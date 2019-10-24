Сеул, , 13:56 — REGNUM 23 октября в столице Южной Кореи открылся музей истории кино. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, открытие музей, который был создан в здании бывшего кинотеатра «Тансонса» (открыт в 1907 г.), было приурочено к 100-летию корейского кинематографа.

Известно, что в 2008 году здание было выставлено на торги, а в марте 2015 года было выкуплено дочерним предприятием компании Young An Hat.

Реставрацию здания завершили в сентябре 2016 года, в настоящее время в нем работают ювелирный центр и музей истории драгоценных камней.

В целях сохранения истории кинотеатра «Тансонса» руководство компании приняло решение сохранить один зал кинотеатра, а на втором этаже здания — открыть музей истории кино.

Известно, что в музее представлено 5500 экспонатов, среди которых постеры фильмов, рекламные листовки, сценарии, оборудование, используемое в кинематографии.