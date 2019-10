Лос-Анджелес, США, , 13:51 — REGNUM Режиссёр Райан Джонсон подтвердил информацию о том, что он будет снимать новую трилогию по вселенной «Звёздных войн». Об этом 24 октября сообщил портал We Got This Covered.

«Я сказал «если»? О, боже. У меня вообще нет новостей. Но я всё ещё работаю с Lucasfilm и они решают, когда будут что-либо делать», — сказал кинематографист, когда ему задали вопрос по поводу его недавнего комментария о будущей кинотрилогии. Издание отметило, что новый ответ режиссёра также не даёт абсолютной уверенности в судьбе проекта.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Райан Джонсон неуверенно ответил на вопрос о том, когда начнётся работа над его будущими фильмами. Тогда он сказал, что Lucasfilm находится в процессе«выяснения того, что она делает». Джонсон также добавил, что он будет «в восторге», когда будет принято решение о начале производства фильмов.

