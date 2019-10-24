Сидней, Австралия, , 13:39 — REGNUM Международная выставка «Sculpture by the Sea» (Скульптура у моря) открылась 24 октября на побережье возле Сиднея. Об этом сообщает австралийская газета Broadsheet.

По информации издания, в рамках выставки 111 скульптур и артобъектов были выставлены под открытым небом на протяжении 2 километров. Также сообщается, что в мероприятии приняли участие художники из 19 стран. Фигуры будут стоять на берегу до 10 ноября.

Выставка «Sculpture by the Sea» является ежегодной. В 2019 году она пройдет уже 23-й раз. Скульптуры расставляют вдоль маршрута, по которому любят гулять туристы. Сообщается, что это привлекает 450 000 туристов ежегодно.