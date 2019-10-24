Занзибар, Танзания, , 12:57 — REGNUM На Занзибаре проходит фестиваль африканского искусства. Это первое мероприятие подобного рода, проходящее на островной части Танзании, передает ВВС Swahili.

В фестивале приняли участие деятели искусства с материковой и островной частей Танзании, Ганы и Сенегала.

Напомним, что Занзибар — автономия в составе Танзании со своим президентом, парламентом и законодательством.

По словам журналистов ВВС, продолжающееся всю эту неделю мероприятие — важное событие для художников и резчиков по дереву.

«Это хороший шанс для нас, людей искусства, особенно для молодых, которым требуется поддержка более опытных и именитых мастеров своего дела, а подобные фестивали — начало наших общих достижений», — заявил мастер по изготовлению масок из черного дерева Мвандали Мваньеква.

По словам других деятелей искусства, фестиваль на Занзибаре — возможность для развития туризма и сохранения работ современных деятелей искусства для будущих поколений.

Министр информации, культуры и древностей Занзибара Мохамуд Табити Комбо заявил, что этот фестиваль поможет сохранять шедевры искусства и историю.

«Начиная с 70-х годов (ХХ века) Занзибар славится своим искусством, но по прошествии времени его слава начинает угасать, не из-за [политики] правительства, а из-за самих деятелей искусства, однако сейчас мы наблюдаем увеличение туристического потока, что начинает возрождать культуру и искусства региона», — заявил он.

Как сообщают журналисты, фестиваль привлек внимание туристов и местных жителей Танзании.