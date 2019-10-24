Лос-Анджелес, США, , 12:36 — REGNUM Режиссёр серии фильмов Zомбилэнд Рубен Флейшер заявил, что он был бы не против снять спин-офф, сюжет которого рассказал бы о приключениях Мэдисон (Зои Дойч). Об этом 24 октября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

«Я бы с удовольствием снял отдельный фильм о Мэдисон», — сказал Флейшер, добавив, что эта история пока не написана, однако было бы интересно узнать, чем будет в дальнейшем заниматься персонаж. Режиссёр также сообщил, что команда проекта второго фильма долго думала о том, какую историю рассказать зрителям, решив, что если она будет делать продолжение, то оно будет точно не хуже оригинала.

Флейшер дал понять, что о третьей части в любом случае можно будет говорить после того, как зрители дадут оценку второй.

Премьера фильма «Zомбилэнд: Контрольный выстрел» состоится в России сегодня, 24 октября 2019 года. В фильме снялись Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Эмма Стоун, Эбигейл Бреслин, Зои Дойч и другие известные актёры.

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