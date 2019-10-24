Москва, , 12:22 — REGNUM 24 октября в здании Центра современного искусства на Зоологической улице в Москве открывается первая часть масштабной выставки «Гео-метрия в культуре XX—XXI веков. К столетию Баухауса».

Посетители познакомятся с художественными системами Казимира Малевича, Василия Кандинского и Александра Родченко, превративших пластические идеи геометрии в манифест.

Образы Баухауса продолжены в композициях из коллекции венгерского музея MOBIL MADI и в видеопроекциях немецкого авангардного кинематографа 20-х годов прошлого столетия. Кроме того, в экспозиции представлены работы Александра Родченко, Владимира Маяковского, Алексея Крученых и Дзиги Вертова, посвященные идеям геометрии в советской России и формированию т.н. «социалистической культуры».

Вторая часть проекта будет посвящена развитию геометрических систем в послевоенной культуре, а затем — в период «оттепели» и в следующих фазах нашей истории.

Бауха́ус — знаменитое художественная школа и объединение, существовавшее в Германии с 1919 по 1933 год.