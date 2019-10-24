Лос-Анджелес, США, , 12:19 — REGNUM Режиссёр Тайка Вайтити все-таки решил нарушить молчание и немного рассказать о своей роли в предстоящем ремейке кинокомикса «Отряд самоубийц» Джеймса Ганна. Об этом 22 октября сообщил портал Wired.

Вайтити не стал говорить о том, какого персонажа он сыграет, однако впервые признал, что имеет отношение к проекту. Он также рассказал о том, как получил роль. Режиссер сообщил, что Ганн, который является его другом, однажды просто сказал ему: «Приди и сделай это».

Вайтити также сообщил, что в актёрском составе нового «Отряда самоубийц» «безумно большой список» звёзд, но добавил, что он понятия не имеет, чем они все будут заниматься.

Премьера кинокомикса «Отряд самоубийц» Джеймса Ганна запланирована на 5 августа 2021 года. В фильме снимутся такие актёры, как Марго Робби, Тайка Вайтити, Юэль Киннаман, Идрис Эльба, Нэйтан Филлион, Джай Кортни, Джон Сина и другие.

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