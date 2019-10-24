Вашингтон, , 11:39 — REGNUM Руководство американского потокового сервиса BET объявило о том, что состоялась премьера сериала «Овальный кабинет». В центре сюжета политической драмы находится семья президента Соединенных Штатов по имени Хантер Франклин, который вместе со своей женой и двумя избалованными детьми въезжает в Белый Дом, чтобы занять самый важный пост в американской государственной машине. Теперь главному герою и его первой леди предстоит попытаться сохранить свои отношения и вместе работать над воспитанием трудных подростков.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Эд Куинн, известный по «Эврика», «Две девицы на мели», «Молодые американцы», «Касл» и «Отчаянные домохозяйки», Крон Мур, знакомая зрителям по картинам «Дэвид становится мужчиной», «Слишком близко к дому», «Тайны болот» и «Навстречу шторму», Пейдж Херд, сыгравшая в «Скорая помощь», «Все ненавидят Криса» и «Медиум», и Даниэль Круа Хендерсон.

В качестве шоураннера выступил Тайлер Перри, подаривший миру картины «Клуб одиноких мам», «Семейный консультант», «Возлюби ближнего своего», «Хорошие поступки», «Знакомство с Браунами» и «Дневник безумной черной женщины».