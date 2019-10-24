Лос-Анджелес, США, , 11:22 — REGNUM Музей Хаммера в Лос-Анджелесе впервые представил полную ретроспективу известного американского художника Лари Питтмана. Об этом сообщает портал INTERIOR.RU.

Питтман — профессор кафедры искусств Калифорнийского университета. Он получил многочисленные награды, в том числе Международной ассоциации искусствоведов, Школы дизайна в Род-Айленде, Фонда Флинтриджа, Национального фонда искусств. Он неоднократно представлял США на таких знаковых выставках, как Венецианская биеннале и «Документа».

В последние годы Питтман изображает воспоминания, предметы, связанные с его собственной историей как коллекционера мексиканских ремесел и артефактов. Эти картины выглядят как пейзажи и, по мнению искусствоведов, дают представление о мире художника.

Выставка продлится до 5 января 2020 года.