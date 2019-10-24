Лос-Анджелес, США, , 11:17 — REGNUM Руководство американского потокового сервиса Netflix объявило о том, что состоялась премьера кулинарного реалити-шоу «Завтрак, обед и ужин». Герои картины путешествуют по разным городам для того, чтобы попробовать и оценить блюда местной кухни.

По сообщению американской новостной службы DeadlineHollywood, в картине снялись Кейт Маккиннон, известная по «Субботним вечером в прямом эфире», «Братья Вентура», «Город лунного луча», «Симпсоны» и «Гриффины», двукратный лауреат премии телеканала MTV Сет Роген, знакомый зрителям по картинам «Горе-творец», «Жизнь прекрасна», «Донни Дарко» и «Хулиганы и ботаны», Крисси Тиган, получившая признание благодаря «Между двумя папоротниками» и «Проект Минди», и лауреат премии MTVTrailblazerЛина Уэйте, сыгравшая в «Мир Дикого Запада», «Это мы» и «Мастер на все руки».

Кроме того, героев сопровождает шеф-повар Дэвид Чанг, ведущий известного кулинарного реалити-шоу «Ужасно вкусно».