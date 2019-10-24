Москва, , 10:54 — REGNUM 2 ноября в Новом Манеже в Москве в рамках Года театра в России откроется крупнейшая выставка «Театр.Rus», приуроченная к 125-летию Государственного центрального театрального музея имени А.А. Бахрушина. Об этом сообщает Официальный сайт мэра Москвы.

Выставка расскажет о развитии российского театра. Ее разделят на следующие тематические зоны: «Крепостной театр», «Императорские театры», «МХТ — Мейерхольд — Таиров — русский авангард», «Театр в годы Великой Отечественной войны», «Советские театральные художники», «Театр для детей» и «Новая театральная генерация».

Генеральный директор Государственного центрального театрального музея имени А.А. Бахрушина Дмитрий Родионов: «Для авторов выставки важно выстроить жизнь и судьбу российского театра, осознать истоки и смысл пройденного пути, дать ощущение непрерывной связи живой, реальной современности и генетически, органически сопряженного с ней прошлого».

Выставка продлится до 8 января 2020 года.