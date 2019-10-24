Деревня Никола-Ленивец, Калужская область, , 10:44 — REGNUM Арт-парк «Никола-Ленивец» в Калужской области объявил конкурс на главный художественный объект для празднования Масленицы. Парк ищет идею для самого сооружения и перформанса перед его сожжением. Об этом сообщает портал The Village.

Каждый год в честь Масленицы «Никола-Ленивец» делает огонь соавтором произведений искусства. В разное время здесь сожгли «Байконур», «Градирню», «Медиа-башню» и «Бастилию». Конструкции собирают несколько месяцев, а сжигают всего за пару часов.

В конкурсе могут поучаствовать художники, архитекторы и все, кто готов предложить свои интересные идеи. Отправить заявку на участие можно до 24 ноября. Арт-объект должен быть сделан из отходов производства или вторичного сырья, а его высота должна превышать 20 метров.