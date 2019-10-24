Бербанк, США, , 10:44 — REGNUM Подписчики потокового сервиса Disney+ смогут получить доступ к контенту даже в том случае, если он покинет платформу. Об этом 24 октября сообщил портал Engadget.

Фильмы и сериалы могут быть удалены с различных площадок в том случае, если истекают сроки лицензионных соглашений, например, из-за того, что они были подписаны много лет назад. Глава Disney Роберт Айгер в очередном интервью журналистам дал понять, что это не будет проблемой для подписчиков Disney+: они будут иметь доступ к загруженным копиям этих фильмов до тех пор, пока действует период их подписки.

Напомним, свою потоковую службу Disney запустит 12 ноября 2019 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что компания опубликовала список всего контента будущего сервиса на сайте D23.

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