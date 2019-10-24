Рязань, , 10:38 — REGNUM На I международный фортепианный конкурс в Рязань приедут 55 пианистов в возрасте от 11 до 30 лет со всего мира. На специальной пресс-конференции с участием главы региона Николая Любимова 23 октября организаторы рассказали о подготовке к музыкальному событию, его особенностях и целях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В прослушиваниях отборочного тура приняли участие более сотни пианистов из 17 стран мира. К конкурсу допущены 55 музыкантов двух возрастных групп: от 11 до 18 лет и от 19 до 30 лет. Они будут исполнять исключительно произведения русских композиторов, включая сочинения современных авторов. Музыкальное соревнование пройдёт в несколько этапов. Молодые исполнители выступят перед известными импресарио, а в дальнейшем они будут исполнять конкурсный репертуар по всему миру, вне зависимости от результатов конкурса.

«Первый Международный фортепианный конкурс — это новый уникальный проект, аналогов которому пока нет больше нигде в мире. Его главная цель — чтобы лучшие музыкальные произведения величайших русских классиков зазвучали более ярко и получили широкое распространение в международном культурном пространстве. Для нас большая честь быть организаторами и принимать столь масштабный проект на Рязанской земле. Мы расцениваем это как свидетельство признания большого вклада наших земляков в развитие русского искусства» — отметил губернатор.

Конкурс стартует 30 ноября 2019 года. Пианисты выступят в рязанской филармонии, куда специально для конкурса закупили концертный рояль фирмы «Steinway & Sons» стоимостью 14,4 млн рублей.