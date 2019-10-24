Санкт-Петербург, , 10:32 — REGNUM 23−25 октября, 6−7 ноября и 13 ноября в Ленинградской области состоятся экспертные проверки маршрута, организованного в рамках проекта по созданию «безбарьерной» среды для путешественников с ограниченными возможностями, сообщает информационный портал RTourNews.

В маршрут, получивший название «Дорога жизни — Дорога победы», войдут посещения мест, объединенных общей темой блокады города во время Великой Отечественной войны — Невского пяточка, Синявских высот, музея Дороги Жизни в Осиновце, музея-диорамы «Прорыв блокады Ленинграда», мемориала «Разорванное кольцо», а также прогулки по берегу Ладожского озера и вдоль берега Невы. Все остановки на маршруте оборудованы всем необходимым для людей с ограниченными возможностями.

По результатам проверок эксперты смогут определить, нуждается ли маршрут в корректировках, и, если да, его организаторы внесут все необходимые изменения в ближайшее время.