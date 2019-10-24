Лондон, , 10:28 — REGNUM Руководство британской телевизионной компании BBC объявило о том, что сериал «Защищая виновных» продлен на второй сезон. Комедия рассказывает о молодом и амбициозном адвокате, которому пришлось столкнуться со всеми прелестями своей профессии, включая черный юмор, абсурдные дела и страшную усталость судей от бесконечных дел.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Кэтрин Паркинсон, известная по «Клубу любителей книг и пирогов из картофельных очистков», «Рок-волна», «Легкое поведение», «Доктор Мартин» и «Компьютерщики», Гвинет Киворт, знакомая зрителям по картинам «Торчки», «Игра престолов», «Черное зеркало» и «Чисто английские убийства», Уилл Шарп, снявшийся в «Шерлок» и «Сирены», Прасанна Пуванараджа, сыгравший в «Патрик Мелроуз», «Доктор Фостер» и «Ты, я и конец света», и Хью Коулз.

В качестве шоураннера выступил Кирон Куирк, подаривший миру «Домашние коты». Команду исполнительных продюсеров возглавили Кентон Аллен, участвовавший в создании картин «Моя жизнь в кино», «Идеал», «Обед в пятницы вечером» и «Записки юного врача», и Джорджи Фэллон, благодаря которому свет увидел сериал «Юнцы». Режиссерами стали Том Джордж и Джим Филд Смит.