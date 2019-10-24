Москва, , 10:18 — REGNUM С 24 по 26 октября в Инженерном корпусе Третьяковской галереи будет проходить кинофестиваль «Японская осень 2019». Об этом пишет журнал Искусство кино.

Одним из самых ожидаемых событий кинофестиваля является ретроспектива картин японского режиссера Ёдзи Ямада, в программу показа включены такие фильмы, как «Круглый дурак» (1964), «Флаг в тумане» (1965), «Если повезет» (1966), «Милый бродяга» (1966), «Семья» (1970) и другие.

Стоит отметить, что в последний день кинофестиваля будет представлен последний фильм серии «Мужчине живётся трудно»: это произойдет на следующий день после официальной премьеры фильма в Японии.