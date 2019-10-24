Москва, , 10:13 — REGNUM 24 октября в российский прокат выходит экранизация романа известного российского писателя Дмитрия Глуховского «Текст», поражающего критиков своей актуальностью в наши дни. Об этом пишет журнал «Сеанс».

Картина Клима Шипенко повествует о студенте-филологе Илье Горюнове (Александр Петров), которому подкидывает наркотики сотрудник полиции Пётр (Иван Янковский), в результате чего тот отправляется в колонию на семь лет. Вернувшись домой, он пытается «встроиться» в новую жизнь и преодолеть груз прошлого.

Кинокритики отмечают актуальность экранизации романа 2017 года, имею в виду летний инцидент с журналистом Иваном Голуновым, тем более что режиссёр картины Клим Шипенко является одноклассником журналиста, столкнувшегося с полицейским произволом.