Лос-Анджелес, США, , 10:09 — REGNUM Кинокомикс «Джокер» может по итогам проката стать более прибыльным, чем фильм братьев Руссо «Мстители: Война бесконечности». На это обратил внимание 24 октября портал Deadline.

Джокер Иван Шилов © ИА REGNUM

Аналитики компании считают, что прибыль «Джокера» в результате может составить около $464 млн и даже больше, если фильм соберёт в мировой кассе более $900 млн. Для сравнения они привели показатели итога проката картины «Мстители: Война бесконечности», прибыль которой составила около $500 млн.

Производство этого фильма про Мсителей обошлось создателям в $321 млн, в то время как бюджет джокера составил $70 млн.

Кинокомикс «Джокер» вышел в прокат 3 октября 2019 года. Сегодня мировые сборы картины составили уже $738,5 млн. В России фильм собрал более 1,6 млн рублей (около $25 млн).

Читайте ранее в этом сюжете: Режиссёр «Доктора Сна» нашел противоречия в словах Скорцезе о кинокомиксах