Москва, , 10:08 — REGNUM 24 октября в Еврейском музее и центр толерантности открывается выставка «Союз молодежи», посвященная творческому объединению ключевых художников-авангардистов первой трети ХХ века. Экспозиция стала совместным проектом «Энциклопедии русского авангарда» и Государственного Русского музея.

Петербургское общество «Союз молодежи» — первое официально зарегистрированное объединение художников авангарда, на полгода опередившее в создании московский «Бубновый валет».

Главная идея кураторов выставки — через художественные произведения и документальные материалы рассказать о «Союзе молодежи» как о революционном явлении русского искусства и помочь зрителю в оценке его влияния на эволюцию авангарда.

В рамках выставки в Москве покажут «Усовершенствованный портрет И.В. Клюна» работы Казимира Малевича, «Пир королей» Павла Филонова, «Лучистый пейзаж» Михаила Ларионова. Также будут представлены произведения авангарда из Русского музея, художественных музеев России, Латвии и частных собраний.