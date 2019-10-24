Лос-Анджелес, США, , 09:38 — REGNUM Режиссёр фильма «Доктор сон» Майк Флэнеган выдвинул контраргумент против критики Мартина Корсезе в отношении кинокомиксов, испольуя его же слова. Об этом 23 октября сообщил портал Screen Rant.

Когда журналисты задали Флэнегану вопрос о развернувшейся дискусии, тот сказал, что не согласен с мнением Скорсезе и Фрэнсиса Форда Копполы, добавив, что он «плакал», когда смотрел «Мстители: Финал». Он привёл цитату самого Скорсезе о том, что «фильмы — это наши мечты».

Флэнеган отметил: люди не могут говорить, что одна мечта более правильна, чем другая. В итоге режиссёр заявил о своей готовности снимать кинокомиксы.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что российский режиссёр Рената Литвинова поддержала Мартина Скорсезе и Фрэнсиса Форда Копполу в критике кинокомиксов. Он назвала такие фильмы «киношным фастфудом», добавив, что они не дают людям «ничего для ума и сердца».

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