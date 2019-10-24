Куйбышев, Новосибирская область, , 08:55 — REGNUM Сотрудники Института археологии и этнографии СО РАН проводят раскопки на месте бывшего Спасского собора города Каинска (г. Куйбышев, Новосибирская область), сообщили ИА REGNUM в Сибирском отделении РАН.

Спасательные археологические раскопки на территории выявленного объекта археологического наследия — памятник археологии «Археологический культурный слой Спасского собора» — начаты 1 октября.

Уже обнаружена часть уцелевшего от разрушения фундамента Спасского собора (колокольня и пристройки), восемь монет сибирской (Сузунский монетный завод) и общероссийской чеканки, различного достоинства и времени существования.

«Поскольку здание Спасского собора построено на территории, где несколько десятилетий находилось православное кладбище Каинского форпоста (основан в 1722 г.) и Каинской слободы, на всей площади раскопа обнаружены на данный момент около 40 захоронений (детей и взрослых) погребенных по православному обряду — ногами на восток со сложенными на груди руками и нательным медным крестиком. Нательные медные крестики обнаружены в десяти погребениях», — уточнили в СО РАН.

Все обнаруженные кости будут изучены антропологами и помещены в хранилище Института на бессрочное хранение. Другие археологические находки после научного изучения и реставрации, передадут в краеведческий музей города Куйбышева.