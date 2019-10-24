Южно-Сахалинск, , 08:51 — REGNUM Памятник таможеннику Павлу Верещагину и красноармейцу Петрухе торжественно откроют в сквере Таможенников в столице Сахалинской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В Южно-Сахалинске популярное место отдыха горожан, сквер Таможенников, который открыли летом этого года, дополнят скульптурной композицией героев культового советского фильма «Белое солнце пустыни».

Создание сквера приурочили к 20-летию областной таможни.

Как сообщало ИА REGNUM, старшекурсники одного из вузов США установили памятник в честь белки, по вине которой были сорваны занятия, — она перегрызла провода.