Якутск, , 06:19 — REGNUM Уникальный архив документальной кинохроники 1950−1970 годов передала властям Якутии семья кинооператора Якутского телевидения Василия Кустуктурова. Об этом 24 октября сообщает пресс-служба правительства республики.

«В кинокадрах, снятых отцом, запечатлены знаменательные события из жизни республики, известные якутяне, олимпийские чемпионы, труженики села, коллективы колхозов. И это только одна десятая часть киноархива отца, остальную часть мы передадим поэтапно. Конечно же, хотелось бы, чтобы эти уникальные кадры были оцифрованы. Мы безвозмездно передаем этот уникальный киноархив республике, чтобы дело отца, которым он занимался всю свою жизнь, нашло место в истории Якутии», — приводятся в сообщении слова сына кинооператора Виталия Кустуктурова.

Дар принял глава Якутии Айсен Николаев, отметивший, что архивные фонды выдающегося кино‑ и фотохроникера «бесценны для истории республики».

Среди переданных материалов есть кадры открытия тоннеля через Становой хребет, строительства Нерюнгринской ГРЭС, прибытия первого поезда на БАМ, уникальные кинорепортажи, кинолетописи и кинопортреты.

Кинопленки будут переданы в национальный центр аудиовизуального наследия Республики Саха (Якутия). Снятые Кустуктуровым сюжеты войдут в фильмы, создаваемые к 100-летию образования Якутской АССР.

Кинооператор и поэт Василий Васильевич Кустуктуров с 1950-х годов работал в редакциях газет «Молодой коммунист», «Кыым» и в Якутском радиокомитете. С 1967 года — на Якутском телевидении.