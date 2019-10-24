Кемерово, , 05:58 — REGNUM В Кузбассе есть всё, чтобы развивать и строить культурно-образовательный кластер, считает председатель комитета по вопросам образования, культуры и национальной политики областного совета народных депутатов Ирина Федорова. Об этом она заявила во время Сибирского музыкального форума «Акколада», который прошёл в Кемерове и Новокузнецке, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В нашем регионе 106 школ искусств, где обучается каждый одиннадцатый кузбасский ребёнок. У нас 425 творческих коллективов, в которых занимаются и дети, и взрослые. Каждый год из детских школ искусств выпускается порядка 4 тыс. юношей и девушек, получивших художественное и музыкальнее образование. Каждый год кузбасские колледжи культуры и искусств и Кемеровский государственный институт культуры выпускают около ста специалистов, которые могут преподавать музыку, — пояснила она. — У нас много новых, интересных, креативных форм, востребованных жителями Кемеровской области: это и престижные рок-фестивали, и известные далеко за пределами Кузбасса джазовые фестивали, и выступления симфонических и духовых оркестров под открытым небом, и многое-многое другое».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, культурный кластер в Кемерове будет строить компания «Стройтрансгаз». До 2021 года в кузбасской столице должны появиться филиал ФГБУК «Государственный Русский музей» с культурно-выставочным центром и фондохранилищем; театр оперы и балета; образовательный комплекс с филиалами; создан кузбасский центр искусств.

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