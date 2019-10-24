Лос-Анджелес, США, , 03:51 — REGNUM Американские киностудии выдвинули кандидатов на получение премии «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль», сообщил 23 октября портал Indiewire.

В частности, студия Sony выдвинула Леонардо Ди Каприо за роль в фильме «Однажды… в Голливуде» и Мэттью Райса за роль в картине «Прекрасный день по соседству».

Киностудия A24 выдвинула на номинацию Роберта Паттинсона за главную роль в фильме «Маяк», а стриминговая платформа Netflix — Джонатана Прайса, за роль папы Римского Франциска в фильме «Два папы».

Кроме этого, на номинацию «Лучшая роль второго плана» выдвинуты Брэд Питт («Однажды… в Голливуде»), Том Хэнкс («Прекрасный день по соседству»), Уиллем Дэфо («Маяк») и Энтон Хопкинс («Два папы»).

Читайте также: На премию «Оскар» от России выдвинут фильм «Дылда» Кантемира Балагова