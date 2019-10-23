Лос-Анджелес, США, , 22:26 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании The CW Television Network объявило о том, что к актерскому составу сериала «Ривердейл» присоединился Райан Роббинс, получивший признание благодаря «Варкрафт», «Бесшабашное ограбление», «Час расплаты», «Сверхъестественное» и «Секретные материалы». Он сыграет роль темпераментного работяги, который раньше был звездой футбола. Сюжет детективной драмы вращается вокруг

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, в качестве шоураннеров выступили Роберто Агирре-Сакаса, подарившая миру сериалы «Лузеры» и «В поиске». Команду исполнительных продюсеров возглавили Грег Берланти, участвовавший в создании картин «Жизнь, как она есть», «С любовью, Саймон», «Любовь вдовца» и «Грязные мокрые деньги», и Джон Голдвотер, благодаря которому свет увидел сериал «Леденящие душу приключения Сабрины». Работу над сценарием вели Бритта Лундин и Брайан Е. Патерсон. Режиссерами стали Роб Шейденгланц, Кевин Родни Салливан и Ли Толанд Кригер.

Главные роли исполнили Коул Спроус, известный по «Большой папа», «В метре друг от друга», «Друзья» и «Грейс в огне», Лили Рейнхарт, знакомая зрителям по картинам «Закон и порядок. Специальный корпус», «Галвестон», «Короли лета» и «Хороший сосед», Кей Джей Апа, снявшийся в «Собачья жизнь» и «Чужая ненависть», Камила Мендес, сыгравшая в «Идеальное свидание» и «Новый роман», и Кейси Котт.