Нью-Йорк, США, , 22:24 — REGNUM 25 октября художница Катарина Гроссе и эко-организация Parley for the Oceans представят лимитированную серию досок для сёрфинга в магазине галереи Gagosian в Нью-Йорке. Об этом сообщает официальный сайт галереи.

Доски для серфинга сделаны из экологичных перерабатываемых материалов, без добавления пены, резины или стекловолокна, а сам проект нацелен на защиту чистоты океанов.

В конце 1990-х годов Гроссе получила широкую известность благодаря своим живописным интервенциям, охватывающим большие неоднородные поверхности офисных зданий, вокзалов, внешние фасады и интерьеры галерей, музейные залы, дома коллекционеров и даже ее собственную спальню. С 2010 года является профессором Дюссельдорфской академии художеств.