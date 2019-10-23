Нью-Йорк, США, , 22:21 — REGNUM 22 октября известная 37-летняя американская певица Ники Минаж сообщила своим подписчикам в Instagram, что вышла замуж. Звезда опубликовала видео со свадебными атрибутами: кружками и бейсболками для жениха и невесты. Она также сообщила, что церемония бракосочетания состоялась 21 октября.

Сообщается, что ее избранником стал рэпер Кеннет Петти, которого в 1995 году судили за попытку изнасилования 16-летней девушки, а в 2002 году он застрелил из пистолета мужчину. За это преступление его приговорили к 10 годам тюрьмы.

По информации российского новостного портала muz-tv.ru, именно по этой причине поклонники не одобрили выбор кумира. Стоит отметить, что звезда не раз защищала своего бойфренда от нападок в сети.

Об их романе стало известно в прошлом году, причем в конце лета Ники сообщила, что собирается выйти замуж и, завершив карьеру рэп-исполнительницы, посвятить свое время семье и мужу.