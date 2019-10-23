Лондон, , 22:12 — REGNUM Бренд The Vampire’s Wife, основанный женой музыканта Ника Кейва Сьюзи представил рекламную кампанию новой коллекции Wife Pussy Bow. Об этом сообщает «Buro 24\7».

Автором кампании стал фотограф Каспер Сейрсен, снимавший Шарлотту Генсбур для обложки Vogue. Он сделал портреты друзей Сьюзи Кейв на белом фоне. Среди них оказались супермодель Кейт Мосс, актриса Кира Найтли, дизайнер Белла Фрейд и шляпник Филип Трейси, а также сама Сьюзи, позирующая с мужем.

Данная коллекция стала первой коллаборацией бренда с театральной художницей Элис Бабидж. В феврале The Vampire’s Wife выпустил капсульную коллекцию для онлайн-магазина Net-a-Porter.