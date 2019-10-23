Штат Калифорния, США, , 21:52 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании Amazon Prime Video объявило о том, что к актерскому составу сериала «Паника» присоединились Джессика Сула, получившая признание благодаря «Забытые Богом», «Люцифер», «Приманка», «Молокососы» и «Сплит», Энрике Мурсиано, сыгравший в «Черный ястреб», «Траффик», «Планета обезьян: Революция» и «Без следа», и Кэмрон Джонс, известный по «Бесстыжие», «Судная ночь» и «Повзрослевшие».

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, картина основана на одноименном романе Лоран Оливери повествует о небольшом американском городе, где каждый год выпускники местной школы участвуют в соревновании за право вырваться из этой глуши. Однако, все меняется после того, как правила конкурса были изменены. Теперь героям придется понять на что они готовы ради жизни за пределами маленького городка.

Команду исполнительных продюсеров возглавили Джо Рот, участвовавший в создании картин «Улыбка Моны Лизы», «Высшая лига», «Пока ты спал», «Молодые стрелки» и «Чудеса с небес», а также Джефф Киршенбаум.