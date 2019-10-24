Москва, , 08:30 — REGNUM Передача CLV — это реальный table-talk с известным литератором и педагогом писательского мастерства Леонидом Костюковым. Разговор происходит на его кухне в самом центре Москвы. В центре же беседы — фейсбук-литература и лайки под стихами… Ещё мы узнаём, что «у поэзии нет алтаря».

Мансарда Ильшат Мухаметьянов © ИА REGNUM

P.S. Ценно, что в этот раз четверть часа — это действительно четверть часа. Во время записи вы можете слышать звон серебряных ложечек, электроподогреватель воды и часы с кукушкой, которая почему-то не вылетела. Значит, будем жить дальше.

Леонид Костюков Личный архив Леонида Костюкова

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