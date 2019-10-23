Лос-Анджелес, США, , 20:47 — REGNUM Опубликован новый трейлер предстоящего фильма ужасов «Оленьи рога» режиссёра Скотта Купера. Ролик был выложен 23 октября на YouTube-канале кинокомпании FoxSearchlight.

Согласно синопсису учительница и её брат, служащий местным шерифом, обнаруживают, что один из школьников хранит опасную тайну про странное существо, проживающее в его доме. Сценарий картины создан по мотивам рассказа писателя Ника Антоски «Тихий мальчик».

В качестве продюсера картины выступил Гильермо дель Торо. Зрители знают Скотта Купера по таким фильмам, как «Чёрная месса», «Сумасшедшее сердце», «Недруги» и «Из пекла». Премьера фильма «Оленьи рога» в США состоится 17 апреля 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Рэперша Карди Би снимется в девятой части «Форсажа»