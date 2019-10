Лос-Анджелес, США, , 20:06 — REGNUM Кинокомпания Warner Bros. планирует представить нового Бэтмена для вселенной, которой положил начало фильм «Джокер» Тодда Филлипса. Об этом 23 октября сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдеров.

Бэтмен Цитата из к/ф «Бэтмен: Начало». реж Кристофер Нолан. 2005. США

Источники издания сообщают, что Warner Bros. работает над продолжением картины. Таким образом, во вселенной, где Джокера играет Хоакин Феникс может появиться свой Тёмный Рыцарь. Отмечается, что это будет «полноценный Бэтмен», а не «ещё однин молодой Брюс Уэйн».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что фанаты фильма «Джокер» разозлили людей, проживающих в Бронксе (район Нью-Йорка). Они стали постоянно фотографироваться на известной лестнице, показаной в фильме, и мешать жизни местных жителей.

Читайте ранее в этом сюжете: Фанаты «Джокера» разозлили жителей района Нью-Йорка