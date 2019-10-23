Нью-Йорк, США, , 19:55 — REGNUM Официальный представитель актера Джона Кларка подтвердил, что звезда кино и телевидения скоропостижно скончался. Причиной смерти стали осложнения в результате пневмонии. Наибольшее признание он получил за свою роль в культовом сериале «Дни нашей жизни», который транслировал канал NBC в течение 39 лет.

Джон Кларк NBC Television

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, картина повествует о жителях небольшого городка Салем, жизнь которых полна взлетов и падений. Герои вместе преодолевают все невзгоды, стараясь поддерживать друг друга на этом нелегком пути к счастью.

Кроме того, актер снялся в таких картинах как «Доктор Куин: Женщина-врач», «Супруги Харт», «ФБР», «Станция Юбочкино», «Театр Зейна Грея», «Дни в долине смерти», «Письмо к Лоретте» и «Закон и мистер Джонс».