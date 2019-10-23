Москва, , 19:51 — REGNUM 26 октября 2019 года на сцене клуба «16 тонн» состоится концерт-презентация нового альбома группы Shoo. Сама пластинка будет выпущена накануне, в день девятилетия со дня основания коллектива.

Музыканты сообщили журналистам, что попытались экспериментировать с материалом, это проявилось в том, что в новых треках появилась электроника, которая не являлась характерной чертой их творчества. «Обложка альбома символизирует выход из своей привычной зоны комфорта и переход в новое качество», — поделилась с журналистами вокалист группы Шуня Балашова.

По информации российского новостного агентства InterMedia, в новый альбом вошли 13 композиций, причем роль интро и аутро сыграют небольшие зарисовки: аудио сообщения и фрагменты разговоров со студии, собранные за весь период работы над проектом.

Напомним, что группа группа была образована в 2010 году вокалисткой Шуней Балашовой, которая исполняет музыку в стиле absolute soul: джаз, этно, фолк, фанк, блюз и регги.