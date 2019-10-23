Чебоксары, , 19:47 — REGNUM В Чувашии 146 школ примут участие в проекте «Цифровая школа». Ученики смогут повысить свою успеваемость по математике, осваивая предмет не только на уроке, но и занятиях в компьютерном классе на цифровой образовательной платформе, сообщили ИА REGNUM в министерстве образования республики.

Проект реализуется совместно с образовательной онлайн платформой Учи.ру. В нём примут участие 146 школ из 20 муниципалитетов, всего более 340 классов. В рамках проекта школьники с 5 по 9 классы смогут усилить знания по математике и подготовиться к всероссийским проверочным работам, государственной итоговой аттестации.

Ребята будут осваивать предмет по смешанной методике, в которой к классическим урокам добавлены регулярные занятия в компьютерном классе на цифровой образовательной платформе. В минобразования отмечают, что под каждого ребёнка будет выстроена своя программа по итогам прохождения заданий: если ученик ошибается, платформа дает подсказки и дополнительные задачи на отработку материала, что помогает ликвидировать пробелы.

В проекте участвуют 256 педагогов. Ранее они прошли повышение квалификации по методикам проведения цифровых уроков.