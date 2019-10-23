Канны, Франция, , 19:33 — REGNUM По итогам проходившей в Каннах Международной выставки медиаконтент MIPCOM 2019 российская анимация оказалась «в фокусе» внимания крупных зарубежных телеканалов. Об этом сообщает интернет-портал ПрофиСинема.

Состоялось более 500 встреч российских игроков медиарынка с зарубежными партнерами. Итальянская компания De Agostini Kids и финская YLE Finland получили права на показ мультсериала «Диносити» на территории своих стран, а третий сезон мультсериала «Фиксики» купила американская компания Condista’s Kids Central.

Старший вице-президент Российского экспортного центра Никита Гусаков отметил, что российские бренды продвигают позитивный образ страны, с каждым годом наращивая «мягкую силу» российской внешней политики.