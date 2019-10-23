Москва, , 19:27 — REGNUM Самым кассовым российским фильмом последних лет стала картина Антона Мегердичева «Движение вверх». Об этом свидетельствуют цифры, опубликованные в новом разделе сайта единой системы продажи кинобилетов (ЕАИС). Министр культуры Владимир Мединский представил базу государственной поддержки кинокомпаний и доходы от проката.

По данным, опубликованным в таблице, на съемки фильма было выделено 400 млн рублей из госбюджета, что составило 67,8 процентов от общего бюджета фильма. При этом в прокате картина собрала почти 3 млрд рублей, а число зрителей вплотную приблизилось к 12 млн.

Напомним, что ранее Владимир Мединский обещал представить общественности все возможные детали финансирования отечественного кинематографа.