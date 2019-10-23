Штат Калифорния, США, , 19:13 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании FX объявило о том, что к актерскому составу сериала «Старик» присоединилась Алиа Шокат, получившая признание благодаря «Руби Спаркс», «Ранэвейс», «Три короля», «Задержка в развитии» и «Большой рот». Актриса сыграет роль подающей большие надежды работницы ФБР. Шпионской драма повествует о жизни отставного и состарившегося офицера центрального разведывательного управления США. После нападения наемного убийцы главный герой осознает, что спокойное будущее для него возможно лишь в том случае, если он расправится с ошибками прошлого.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, шоураннерами картины выступили Джон Стайнберг и Роберт Ливайн, работавшие над созданием сериала «Черные паруса», который стал приквелом к легендарному роману «Остров сокровищ». Режиссерскую команду возглавил Джон Уоттс, известный по кинофильмам «Человек-паук: Вдали от дома» и «Человек-паук: Возвращение домой». Кроме того, он же возьмет на себя обязанности исполнительного продюсера.

Главную роль в сериале исполнили обладатель премий «Оскар» и «Золотой Глобус» Джефф Бриджес, известный по таким кинофильмам как «Большой Лебовский», «Сумасшедшее сердце» и «Последний живой парень в Нью-Йорке», и лауреат двух премий «Золотой глобус», шести премий «Эмми», двух премий «Тони» и трех премий «Гильдии киноактеров США» Джон Литгоу, знакомый по картинам «Восстание планеты обезьян», «Скалолаз», «Прокол», «Третья планета от Солнца» и «Декстер».