Москва, , 19:10 — REGNUM 11 ноября в Российской государственной библиотеке для слепых (РГБС) откроется книжная выставка «Международный день слепых». Об этом сообщает сайт Министерства культуры РФ.

На выставке, которая начнет свою работу 11 ноября, будут представлены книги, посвященные адаптации людей с проблемами зрения. Среди изданий, адаптированных для незрячих людей, на выставке можно будет встретить выпуски журналов «Наша жизнь» и «Школьный вестник», а также книгу М.В. Бирючкова «Книга несущая свет».

Международный день слепых, отмечаемый 13 ноября, был учрежден в 1984 году Всемирной организацией здравоохранения. На сегодняшний день данный праздник признан во всех странах.

Международный день слепыхотмечается именно 13 ноября, так как в 1745 году в этот день во Франции родился Валентин Гаюи — известный педагог, основавший в Париже и Петербурге несколько школ и предприятий дляслепых.