Москва, , 18:53 — REGNUM С 29 по 31 октября в Москве состоятся встречи со швейцарскими писателями, прибывшими в Россию для участия в Красноярской ярмарке книжной культуры (КРЯКК). Об этом сообщает COLTA.

29 октября в Центре имени Вс. Мейерхольда пройдет читка пьесы «Звезда рок-н-ролла» (Rock'n'Roll Star) писательницы Фанни Вобманн. В Центре документального кино состоится творческая встреча со сценаристом Антуаном Жакку. В Высшей школе экономики прозаик Алекс Капю представит свои романы «Королевские дети» и «Жизнь прекрасна».

30 октября в Центре имени Вс. Мейерхольда состоится читка пьесы Лукаса Линдера «Человек в ванне» (Der Mann in der Badewanne). Наконец, 31 октября в Библиотеке имени Н.А. Некрасова читатели смогут поучаствовать в дискуссии совместно с Фанни Вобманн и Антуаном Жакку.