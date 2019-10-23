Москва, , 18:49 — REGNUM 24 октября пройдет награждение победителя литературного конкурса «Есть!» на лучший кулинарный рассказ, организованного порталом ГодЛитературы.РФ. Победителем нынешнего сезона стал москвич Михаил Дегтярь с рассказом «Макароны по-флотски, или Два раза по 50 граммов». Об этом сообщает Российская газета.

Из рассказа читатель узнает историю автора знаменитого блюда «макароны по-флотски» Боруха Канцеленбогена. За рецепт своего главного блюда в 1952 году он получил гран-при на международном кулинарном конкурсе в Риме, однако лично не смог там присутствовать. Будучи гражданином Советского Союза, Канцеленбоген имел большие трудности с выездом за границу.

Главным призом конкурса «Есть!» в текущем году стал ужин на двоих в ресторане Corner Cafe Kitchen. Второе место в конкурсе заняла Елена Пастернак из Петербурга («Немного солнца в казане с пловом»), третье место также досталось петербурженке — Наталье Грен («Феофанов и Вера»).