Москва, , 18:45 — REGNUM По итогам проката в первые выходные с 17 по 20 октября фильм «Малефисента: Владычица тьмы» с Анджелиной Джоли обогнал кинокомикс «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли. Об этом пишет интернет-портал ПрофиСинема.

Сиквел фильма 2014 года собрал в российском прокате 64 процента всей кассы, заработав 706 млн рублей, отодвинув победителя Венецианского кинофестиваля, «Джокера», на второе место. До этого картина Тодда Филлипса о главном антигерое Готэма две недели занимала первое место в российском прокате.

Кинокритики отмечают, что в последнее время в массовом коммерческом кино наметился тренд на продвижение антигероев и раскрытие их образов, так как их мотивация больше интересует зрителя, пытающегося разобраться в «анатомии зла».