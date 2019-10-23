Москва, , 18:45 — REGNUM В Третьяковской галерее признали принадлежность одной из картин с выставки Василия Поленова Национальному музею Чеченской Республики в городе Грозном. Информация о том, что в состав выставки включено полотно «Портрет Е. Татевосяна в бедуинской повязке» кисти одного из учеников Поленова — Александра Головина — появилась ранее в соцсетях и ряде СМИ.

Картина, принадлежащая собранию музея в Грозном, пропала во время военных действий на территории Чечни. При проверке специалистами Третьяковки с использованием современных технических средств инвентарных номеров Национального музея Чечни обнаружить не удалось. Тем не менее решением руководства галереи картина была снята с выставки и помещена в запасники музея.

«Государственная Третьяковская галерея <…> готова немедленно организовать передачу картины Александра Головина Национальному музею Чеченской Республики в городе Грозном», — говорится в сообщении пресс-службы галереи.