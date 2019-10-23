Москва, , 18:42 — REGNUM Министр культуры Владимир Мединский представил список кинокомпаний, получивших государственную поддержку для производства конкретных фильмов, провалившихся в отечественном прокате. В результате они должны Министерству и Фонду кино значительные средства. Самым провальной художественной лентой признана картина «Семь пар нечистых». Об этом свидетельствуют данные, опубликованным в новом разделе сайта единой системы продажи кинобилетов (ЕАИС). Фильм «Семь пар нечистых» получил 118 млн рублей при том, что лента заработала в прокате лишь 1 млн рублей.

Картина стала одним из 18 фильмов, которые по итогам проката оказались должны государству данных на возвратной основе денег.

Напомним, что ранее Владимир Мединский обещал представить общественности все возможные детали финансирования отечественного кинематографа.