Нью-Йорк, США, , 18:22 — REGNUM Телеканал CBS принял решение продлить сериал о сверхъестественных явлениях «Зло», создателями которого являются Роберт и Мишель Кинг на второй сезон. Об этом 23 октября сообщил портал TVLine.

В центре повествования шоу находятся женщина-психолог, бывший журналист и священник, а также инженер. В их задачу входит исследование паранормальных явлений с целью определения их научной или сверхъестественной природы.

Первый эпизод шоу вышел на CBS 26 сентября 2019 года. В сериале снимаются такие известные актёры, как Катя Херсберс («Мир Дикого запада»), Майк Колтер («Люк Кейдж»), Майкл Эмерсон («Остаться в живых») и другие.

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