Лос-Анджелес, США, , 16:25 — REGNUM Кинокомпания Warner Bros. «присматривается» к Брэдли Куперу как к возможному актеру её будущей картины «Корпус Зелёных Фонарей». Об этом 23 октября сообщил портал We Got This Covered.

Согласно сообщениям инсайдеров Купер может исполнить роль Хэла Джордана. Стоит отметить, что в течение последних двух лет считалось, что этого персонажа сыграет Том Круз. Сейчас стало известно, что он, скорее всего, откажется от участия в проекте. По имеющейся информации, Warner Bros. очень заинтересована в привлечении Купера.

О том, что Warner Bros. хочет снять новый кинокомикс по вселенной «Зелёных Фонарей» стало известно в июле 2015 года. Ранее сообщилось, что сняться в будущем фильме могут Махершала Али, Том Круз, Арми Хаммер, Тайриз Гибсон и другие известные актёры.

